Piero Pelù rinvia il tour per motivi di salute | Shock acustico | il web | Quelli che sbandieravano il vaccino Covid cadono come birilli

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023)si ferma. La rockstar italiana è costretta are ilal 2024 per l'aggravarsi dell'acufene che l'ha portato inevitabilmente a prendere questa decisione: "Durante una session di registrazione a Milano ho subìto unoforte dalle cuffie", spiega in un lungo post sui so