Picchia e violenta in strada una donna di 78 anni nel Bergamasco

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un cittadino sudamericano di 26è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di averto nel gennaio scorso unadi 78a Dalmine, in provincia di Bergamo

L'ultima condotta offensiva esi verificava in pubblico, pochi giorni prima dell'emissione della misura de qua. In particolare, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna ...... bimbo salvato da un agente - L'uomo è stato arrestato Leggi Anche Agrigento,il figlio di ... frutto di una personalitàe autoritaria, perpetrati ai danni della madre e del bambino. ...Un cittadino sudamericano è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una donna di 78 anni a ...

Picchia e violenta in strada una 78enne a Dalmine, vicino a Bergamo: arrestato dopo mesi un 26enne Virgilio Notizie

Un cittadino sudamericano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato nel gennaio scorso una donna di 78 anni a Dalmine, in provincia di Bergamo ...L'indagato è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Avrebbe minacciato di morte, aggredito e insultato per mesi la donna che in più occasioni è stata salvata da amici o familiari ...