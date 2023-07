Piazza Affari al top dal 2008 Sale Generali su mosse Delfin | a Wall Street strappa Tesla

(Di lunedì 3 luglio 2023)durante gli scambi si è riportata ai livelli pre-Lehman. Scatta anche Mediobanca. Petrolio in rialzo. Spread poco mosso, rendimento giù al 4,03%. A New York seduta corta alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza

Sul listino diresta sugli scudi Generali (+3,5%) e in luce anche Mediobanca (+1,6%). Corre Nexi (+2,4%) e tutti i bancari sono ben comprati. Intesa Sanpaolo sale dell'1,29%, Unicredit ..., a due ore dalla chiusura delle contrattazioni, è il titolo in maggiore rialzo: 3,44%, con l'indice generale a +0,90%. Altro fattore chiave per qualsiasi analisi è l'andamento ...Bilancio positivo per, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Cauta la borsa di Wall Street, dove l' S&P - 500 segna un 0%. Lieve calo dell' Euro / Dollaro ...

Borse, Europa in rally. Milano al top dal 2008. Vola Generali con mossa Delfin Il Sole 24 ORE

La seduta sui mercati azionari in Europa si raffredda, complice l'avvio debole di Wall Street. Londra, Parigi e Francoforte scivolano in terreno negativo (con gli indici che rispettivamente cedono lo ...Le azioni ordinarie di I.M.D. International Medical Devices, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, sono state ammesse ...