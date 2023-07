Peugeot 3008 e 5008 | un altro passo verso l’elettrone Al debutto l’ibrido da 48 Volt – FOTO

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le nuove, in vendita in Europa dal secondo semestre del 2023, rappresentano un’ulteriore step nel camminouna elettrificazione al 100% della gamma del Leone. Il cuore delle vetture sarà una power-unit con ibrido a 48composto da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 Cv, abbinato a un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti di ultimissima generazione con un motore elettrico ed una batteria che si ricarica durante la guida. Una tecnologia capace di offrire una coppia supplementare a bassi regimi e una reale riduzione del consumo di carburante fino al 15% (da 126 g CO2/km sule da 128 g CO2/km sul). Tutti gli elementi che compongono questa nuova propulsione si trovano sotto il cofano, ad ...

Come direttore generale di, ha guidato il rilancio del marchio con il piano Push to Pass e il lancio di modelli di successo come il SUV. Ha anche promosso lo sviluppo della ...Abbiamo avuto modo di provare in Spagna le innovative motorizzazioni ibride mild introdotte in gamma pere 5008 . Si tratta di un ibrido di nuova generazione, capace di collocarsi a metà strada tra un propulsore mild - hybrid e full - hybrid, al pari di alte motorizzazioni viste anche sul ...Laafferma che, nella guida urbana, laHybrid può funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica con un risparmio medio di carburante di circa 1 litro ogni 100 km (nel ciclo ...

Peugeot 3008 Hybrid: il nuovo motore da 48 volt alla prova La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Annuncio vendita Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack nuova a Casoria, Napoli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...