Peste suina africana nei Parchi del Sud | stop alla proliferazione dei cinghiali Esposto dello studio Vizzino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 luglio 2023) Estensione dei poteri ai sindaci in tema di abbattimento dei, a tutela dell’ interesse sanitario collettivo”; impiego dell’Esercito italiano per l’abbattimento e il controllo delle popolazioni di tale categoria animale”: sono alcune delle misure necessarie per fermaredeie il diffondersi dell’infezione virale definita come “” nelle aree boschive protette del Sud (Appennino Lucano, Pollino, Cilento, Vallo di Diano e Alburni) che stanno recando gravi danni all’ambiente, all’agricoltura, e mettono sempre più a rischio la la vivibilità in quelle zone. E’ quanto si legge in un“inviato dallolegale associatoai Ministeri della Salute e dell’Economia; ai ...