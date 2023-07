Perché il rogo del Corano va rifiutato L’appello di Eulema firmato Pallavicini

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 luglio 2023) ”Mi sento indignato e disgustato da queste azioni”, ha detto papa Francesco in un’intervista al giornale degli Emirati Arabi Al-Ittihad, come riporta Vatican News, commentando l’episodio deldelle copie delavvenuto nei giorni scorsi in Svezia. “Qualsiasi libro considerato sacro dai suoi autori deve essere rispettato per rispetto dei suoi credenti, e la libertà di espressione non deve mai essere usata come scusa per disprezzare gli altri, e permettere questo vae condannato”, ha aggiunto Bergoglio. LE PAROLE DI BERGOGLIO E LA REAZIONE DI IMAM“Sono parole molto ispiratetutelano i diritti, ma mettono in chiaro il fatto di non barattare un diritto con un altro e una dignità con una provocazione. C’è da parte di papa Francesco il richiamo al rispetto dei Testi ...