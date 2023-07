Perché il multiculturalismo domina nella pratica al di là delle teorie e perché è un disastro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug – Il caos francese ha scatenato alcuni dibattiti teorici sui cosiddetti “modelli di integrazione” e sulle loro differenze rispetto al presunto feticcio del “”. Il qualeteoria esiste solo in determinate realtà che lo promuovono,ovunque, costituendo unaprincipali ragioni dei disordini in corso, sotto ogni profilo immaginabile: identitario, culturale, sociale e – ovviamente – economico. Il, ed è unsenza appello L’integrazione è una pia illusione, e su queste pagine abbiamo spiegato varie volte il. In questo caso, però, vogliamo concentrarci su come, a volte, basti parlare a spron battuto di una ...