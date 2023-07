“Perché è fuori” Barbara D’urso | ora parla Mediaset Chi prende il suo posto

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sembra proprio che la fine di una lunga ed iconica era sia davvero finita, ormai è ufficiale dopo vari anni di indiscrezioni,non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque dopo ben 15 anni della sua conduzione. Uno show che è nato con lei nel 2008, svelato il nome della nuova conduttrice partenopea. Come ogni principio d’estate, si iniziano a palesare le sorti dei prossimi palinsesti televisivi e quest’anno, in quel di, l’atmosfera di cambiamento di percepiva da mesi. Era l’ora fare pulizia per Pier Silvio Berlusconi. Senza, Pomeriggio Cinque avrà tutto un altro volto con la nuova conduttrice.da, si scopre tutto “Canale 5 e...

Sandro Campagna non cerca attenuanti: 'È stata una partita surrealeci hanno messo sotto fin ... in superiorità numerica, la squadra di casa aveva tirato un rigore con Hooper, deviatoda ...manifestavanoMacron il sintetico aveva fatto rincarare il diesel, e"Per ...dal suo giubbotto antiproiettile (Aperta inchiesta per tentato omicidio) Una poliziotta...Poiché l'Ucraina è in bancarotta e tutti i suoi beni al didel controllo russo sono stati ...La maggior parte delle decine di milioni di ucraini che sono fuggiti verso ovest non torneranno...