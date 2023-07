Perché Carlos Sainz ha perso posizioni nel GP d’Austria? Beffa per la Ferrari

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una gara infinita quella del GPa Spielberg: il settimo appuntamento stagionale con il Mondiale di Formula 1 si è concluso cinque ore dopo il previsto, con la classifica che è passata sotto la visione dei commissari ed è stata completamente rivisitata in serata, molto più tardi dell’arrivo. La Aston Martin ha presentato infatti un ricorso alla FIA riguardo ai tanti casi di track limits non analizzati a detta della scuderia britannica. Richiesta che è stata accolta da parte dei giudici che sono andati ad analizzare tutti i 1200 casi verificatosi lungo i 71 giri previsti, passandoli sotto la lente di ingrandimento. Al termine dell’accurata analisi, sono stati ben otto i piloti penalizzati: tra questi c’è ilsta, al quale è stata inflitta una penalità di 10 secondi che gli ha impedito di ...

E non è tutto,grazie allo Split Screen ( accessibile dal tasto verde del telecomando Sky ... La sfida - Un duello affascinante, che promette di esaltare gli appassionati:Alcaraz , ...QuartoSainz • Larissa Iapichino ha vinto la gara del lungo donne della settima tappa ... Santanché: 462 accertamenti / in Maserati e multe non pagate Libero: EccoFdI governa e il ...Il messicano, partito 15° dopo la quarta qualifica sbagliata, chiude 3° dopo una lotta feroce con la rossa diSainz che si accomoda ai piedi del podio. Peccato,lo spagnolo fortissimo ...