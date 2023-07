Perché a Twitter è servito Google Cloud

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’importanza dei servizi distorage per i social network è innegabile, soprattutto in presenza di grandissimi volumi di traffico e in corrispondenza con una infrastruttura che non sembra avere delle forze necessarie a provvedere autonomamente. La situazione di, fino al 2018, era quella di sfruttare i servizi di Smyte (un servizio acquistato dal social network nel 2016) per garantire la sicurezza della navigazione degli utenti. Poi, è intervenuto un contratto con(secondo alcuni rumors, da un miliardo di euro complessivo) e un contratto con Amazon Web Services. Queste ultime due aziende hanno aumentato notevolmente la capacità didi gestire in sicurezza i propri utenti. LEGGI ANCHE > C’entra la trattativa estenuante tra Musk e...