Perbenisti che non sanno essere perbene

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Stanno preparando una legge che è un’aberrazione giuridica su droghe e guida spiegandoci che la “mano pesante” è giustificata dalla guerra senza quartiere contro i consumatori di droga. Negli stessi giorni però non riescono a pronunciare mezza parola su un loro dirigente politico che usava l’auto blu per acquistare cocaina. Isono già una razza fastidiosa iche nonnemmeno“per bene” come vorrebbero imporre sono una tragica barzelletta Il ministro proibizionista Salvini è lo stesso che giustificò l’uso di droghe di un suo collaboratore definendolo “un errore”. Come “i compagni che sbagliano”, una cosa del genere. Da anni ci sfondano con la narrazione della “famiglia naturale” e sono tutti – tutti – coniugi naturali: chi non si sposa anche se ha figli, chi si è sposato più volte, chi ...