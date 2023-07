Per qualcuno | però | c' è l' aiuto economico del Governo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 3 luglio 2023) Arriva l’estate, le scuole chiudono e per i genitori che lavorano questo periodo si trasforma in un incubo. Ad aiutarli ci sono i centri estivi, una manna per mamma e papà che quest’annodevono vedersela anche con i prezzi rincarati. Le vacanze dei bambini al tempo dell’inflazione,, preoccupano le famiglie che, per forza di cose, quest’anno saranno obbligati a rivedere i propri piani estivi a causa dell’aumento del costo della vita. Viaggi e vacanze: gli Italiani non rinunciano, ...