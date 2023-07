Per i numeri dell' economia siamo i migliori d' Europa; non per il duo Schlein-Conte

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Per circa 4 decenni la situazione economico-politicaè stata questa: la Germania era la locomotiva che, quindi, comandava più o meno su tutto, con l’appoggioa Francia, altra nazione dai risultati economici in costante positivo. Noi? Una macchietta, di poco conto a Bruxelles. Oggi quel mondo non esiste più; quell’non esiste più. Berlino sta facendo i conti forse con il periodo più neroa sua storia e la parola «recessione» è ormai uso comune non solo tra gli esperti di mercato e finanza da un paio di trimestri. La locomotiva non spinge più, anzi, per muoversi in avanti ha bisogno di una spinta, come una qualsiasi macchina vecchia con la batteria scarica.a Francia meglio non parlare. La riformae pensioni, approvata con una manovra ...