Pentathlon | grande soddisfazione della Federazione dopo gli ori di Sotero e Malan ai Giochi Europei

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) I2023 che si sono disputati a Cracovia, Polonia, hanno rappresentato qualcosa di storico per ilmoderno italiano. Medaglia d’oro per Alicenella prova femminile. Medaglia d’oro per Giorgiotra gli uomini. Una doppietta sensazionale, senza mezzi termini. Non solo, i nostri atleti hanno conquistato anche il bronzo a squadre, che ha permesso all’Italia di chiudere in testa al medagliere delmoderno. A questo punto il movimento, quindi, può già concentrarsi verso Parigi 2024, con tre delle quattro carte olimpiche a disposizione già conquistate. Nel World Ranking femminile Elena Micheli (Carabinieri) è prima con 208 punti, nel Ranking Olimpico, Alicee Giorgiosono al comando entrambi con 60 ...