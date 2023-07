PEC e SERCQ | capire le differenze per ottimizzarne l’uso

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 luglio 2023) È complesso muoversi nel mondo della digitalizzazione, dei sistemi di autenticazione, comprendere le opportunità che può offrire l’identità digitale. Cerchiamo, in questo articolo, di fare chiarezza su due soluzioni, PEC e, che sebbene simili, assolvono a funzioni diverse. La digitalizzazione nelle PP.AA. La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La digitalizzazione è una delle tre componenti della Missione n. 1 del Piano denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. La prima componente della Missione n. 1, che riguarda la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, è articolata in tre settori di intervento: digitalizzazione della PA; modernizzazione della PA; innovazione organizzativa della giustizia. Con la Comunicazione COM (2021) 118 final dal ...