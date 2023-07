L'di DeElly Schlein lancia la lunga corsa verso le elezioni europee del giugno 2024, riunendo domani la segreteria del Pd a Ventotene, l'isola del Manifesto europeista di Spinelli; ma a ......di altri epici duelli di Dedel passato, come non rammentare quelli con Luigi Di Maio o Luigi De Magistris , contro Calderoli, Conte, Speranza o Giletti , questa volta la strategia dell'...Vincenzo Detorna all'di Elly Schlein : 'Questo problema del terzo mandato viene sollevato da gente che ha tre, quattro, cinque, sette mandati. L'onorevole Schlein ha tre mandati, già se li è ...

Pd: l'attacco di De Luca, la difesa di Schelin TGLA7

"Cacicca ante litteram" dice il governatore della Campania. "Alle polemiche personali non rispondo" ribatte la segretaria Pd ...Senza nominarlo, ostentando distacco, Elly Schlein replica all'attacco frontale di Vincenzo De Luca. La segretaria del Pd è ospite in studio a 'In Onda' su La7, e le viene chiesto di commentare le par ...