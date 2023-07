Paura a Cagliari | camion impazzito finisce sui tavolini dei ristoranti | 15 feriti Il

Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a. Almeno 15 persone sono rimaste ferite , nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 . Gli agenti della municipale ...Un camion ha travolto tavolini e clienti nel Corso Vittorio, a. Il mezzo, forse a causa del freno a mano non inserito, ha preso velocità sin dall'angolo con piazza Yenne.tra i tanti sardi e turisti intenti a pranzare. Stando ad alcuni testimoni ...... 2023 " È un omaggio al padre della favola moderna il nuovo spettacolo in programma a... Il 20 luglio alle 18 Boche Teatro sul palcoscenico con Bu! Che! Che Mostro Ti Mostro . A ...

Paura a Cagliari: camion finisce su tavolini nel Corso, ci sono feriti ... Cagliaripad.it

L’incidente potrebbe essere dovuto ad un malfunzionamento dei freni del furgone che si è mosso inavvertitamente quando era fermo.Momenti di terrore a Cagliari dove un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato, in pieno centro storico. Almeno quindici persone sono rimaste ferite, di cui nove sono st ...