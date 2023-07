Pattinaggio artistico a rotelle | Italiani 2023 | Esposito-Rossi Campioni d’Italia nelle coppie! Luppi avanti dopo lo short

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Alice-Federicoinondano di bellezza la Val Camonica. Gli azzurri si sono infatti laureatitrionfando nella gara delle coppie a Ponte Di Legno, Paese che sta ospitando in questi giorni la rassegna tricolore di. Gli atleti, che quest’anno si sono già distinti registrando il nuovo record del mondo nel totale in occasione del Trofeo Barbieri, si sono resi artefici di una prestazione d’altissimo profilo, dove hanno presentato il nuovo libero mettendo sul piatto le loro peculiarità più distintive, imbastendo ogni elemento di posizioni difficili, creative e originali, con una qualità disarmante in alcune difficoltà d’insieme. Partono subito bene gli allievi di Cristina Pelli, Patrick Venerucci e Stefano ...