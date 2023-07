Patrick Vieira torna alla dirigenza con i francesi

(Di lunedì 3 luglio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:è stato confermato come nuovo allenatore del club francese RC Strasbourg. La leggenda dell’Arsenal è senza lavoro da quando è stato licenziato dal Crystal Palace a marzo. Ma ètoe ora assumerà la guida del club francese con un contratto triennale. Viera aveva fatto un ottimo lavoro con il Palace, trasformandoli in una squadra che giocava uno stile di calcio più attraente. Li ha anche guidatisemifinale di FA Cup l’anno prima. Ma la scorsa stagione il Palace è stato deludente sotto di lui, il che ha portato al suo ultimo licenziamento. Altre Storie / Ultime notizie Il francese era legato al lavoro al Leeds, retrocesso la scorsa stagione. Ma ha preso la decisione a sorpresa di ...

riparte dalla panchina dello Strasburgo. Lo ha annunciato lo stesso club di Ligue 1, precisando che il tecnico esonerato dal Crystal Palace lo scorso marzo ha firmato un contratto ...Commenta per primo Lo Strasburgo ha ufficializzato la scelta per il suo nuovo allenatore. È l'ex calciatore di Inter e Juventus , ed ex - allenatore di Nizza e Crystal Palace,, ex allenatore del Crystal Palace, ha trovato un accordo con lo Strasburgo su base triennale, fino al 30 giugno 2026, ex allenatore del Crystal Palace, ha trovato un ...

Ligue 1: Patrick Vieira è il nuovo allenatore dello Strasburgo Diretta

L'ex centrocampista nerazzurro ritorna ad allenare in Ligue 1 dopo l'esperienza in Inghilterra con il Crystal Palace ...Reduce dall'esperienza al Crystal Palace, terminata lo scorso marzo, l'ex centrocampista bianconero riparte dalla panchina del club francese: i dettagli ...