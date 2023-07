Pasquale De Sarlo è rossoblu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni diDefino al 30 giugno 2024 con opzione. Classe 1999, Deè un attaccante che nelle ultime due stagioni era in forza all’Imolese. Cresciuto nelle giovanili di Avellino e Salernitana, ha vestito anche le maglie di Rieti e Casertana. Ail più caloroso benvenuto in rossoblù! L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

... ecco DeTaranto, primo innesto in attacco, ecco De03/07/2023 - 18:07 Redazione Sport 0 41 TARANTO - Il primo colpo di questa sessione di mercato è l'attaccanteDe, classe ...Pare che gli ionici abbiano messo gli occhi sull'attaccante attaccante dell'Imolese, appena retrocessa in D,De, da poco svincolato. Nel campionato appena concluso ha disputato 8 ...... ecco DeTaranto, primo innesto in attacco, ecco De03/07/2023 - 18:07 Redazione Sport 0 41 TARANTO - Il primo colpo di questa sessione di mercato è l'attaccanteDe, classe ...

Taranto: È fatta per Pasquale De Sarlo Antenna Sud

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Pasquale De Sarlo fino al 30 giugno 2024 con opzione. Classe 1999, De Sarlo è ...La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Pasquale De Sarlo fino al 30 giugno 2024 con opzione. Classe 1999, De Sarlo è ...