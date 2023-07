Parmigiana di melanzane light | velocissima e senza friggere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 luglio 2023) Credi di avere poco tempo per preparare una buonadi? Niente di più falso! Qui di seguito puoi leggere come realizzare,friggere nulla, unadileggerissima ma con i fiocchi in soli 5 minuti. La ricetta qui di seguito è ottima da dividere in due porzioni. Prepararla sarà un gioco da ragazzi e farà venire l’acquolina in bocca a chiunque la vedrà anche a chi non è a dieta!di. Ingredienti 300 gr di sugo pronto al basilico 125 gr di mozzarella 1 melanzana 60 gr di parmigiano Olio d’oliva quanto basta Origano quanto basta Sale quanto basta Preparazione Cominciamo partendo dalla preparazione della melanzana. Bisogna ridurre la melanzana a rondelle non troppo spesse per poi ...