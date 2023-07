... alla sua vita privata e, se arriverà, magari ad un nuovo ruolo dirigenziale, forse nello stessose il presidente Kyleintenderrà proporglielo. Il contratto che lega Buffon ai Crociati ...[...] Buffon ha un contratto che lo lega alfino al 2024, ma la rescissione, dato il rapporto con il presidente Kylee con tutta la città, non sarebbe certo un problema. Inoltre non è ...... attualmente in forza alma dalla quale società sarà difficile separare. Perché i ducali non hanno intenzione di liberarsi del dirigente, lo stesso Kyleavrebbe fatto muro a quest'...

Parma: Krause annuncia un colpo di mercato dalla Ternana Calciomercato.com

vorrebbe stare più vicino alla famiglia e potrebbe dunque appendere i guantoni al chiodo con un anno di anticipo sulla scadenza del suo contratto col Parma, che termina il 30 giugno 2024.Gigi Buffon, che avrebbe rifiutato una super proposta dall’Arabia Saudita, ha un altro anno di contratto con il Parma, ma potrebbe decidere di ...