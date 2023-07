Parma | Buffon riflette sul suo futuro | ritiro o nuova avventura in Arabia

E mentre su Calciomercato.com campeggia una foto di Gigitentato dall'Arabia e sulle nostre ... In quel rosso languido scorgiamo Franco Vasquez che, dopo l'addio al, torna in serie A, ...Il futuro di Gianluigiè ancora tutto da decidere, nonostante l'anno di contratto ancora con ilha ricevuto le avance dall'Arabia Saudita Il futuro di Gianluigiè ancora tutto da decidere, nonostante l'anno di contratto ancora con ilha ricevuto le avance dall'Arabia Saudita. ...2023 - 07 - 02 14:47:05, tre opzioni per il futuro Tre opzioni per il futuro di Gianluigi. Il portiere potrebbe rimanere al, con cui ha un contratto fino al 2024, accettare una ...

PARMA BUFFON RITIRO - È ancora da chiarire il futuro di Gianluigi Buffon, tornato al Parma due estati fa. Ma secondo le ultime, il leggendario portiere, ...Per Buffon potrebbe essere arrivato il momento del ritiro dal calcio: le alternative sono continuare col Parma o... l'Arabia Saudita ...