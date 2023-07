Parma | amichevoli estive contro Fiorentina | Bochum e Sassuolo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha programmato tre gareche avranno luogo prima dell’inizio della stagione 2023-2024. Il calendario prevede la prima amichevole ufficialela, seguita dalla partitaildurante il ritiro di Valles e infine, come chiusura del ritiro in Trentino Alto Adige, si terrà lo scon il. Il programma prevede:– il 20 luglio, alle 20, al Viola Park, Bagno a Ripoli– il 29 luglio, alle 17, in una località che sarà comunicata successivamente– il 2 agosto, alle 20.30, allo stadio Tardini diSportFace.

...serie dicon una gara contro l'OFI Creta. La programmazione è questa: 15 luglio - Viola Park, ore 20 Fiorentina vs Fiorentina Primavera 20 luglio - Viola Park, ore 20 Fiorentina vs...... Alessandro Pegorari, preparatore dei portieri, ex. La squadra giocherà le sue partite in ... in Bulgaria, e affronterà una serie diestive sfidando, tra le altre, la Steaua Bucarest. L'......contro gli iberici dopo essere riuscita a tenere la porta inviolata nelle ultimecontro ... Sandoi e i suoi, che non potranno fare affidamento sul trequartista del, Valentin Mihaila - il ...

Pre-season, il programma delle amichevoli Forza Parma

Lo scorso 13 maggio gli studenti dell’UniPr hanno protestato contro il caro affitti che imperversa sia in città che nel resto del Paese. Le problematiche sono diverse, ma le risposte non sembrano esse ...La Fiorentina ha annunciato attraverso i propri profili social le prime amichevoli estive: ne sono previste al Viola Park.