Parco Agrisolare | in Gazzetta il decreto per il nuovo bando

Come annunciato la settimana scorsa, ricevuto il via libera della Commissione europea, il nuovo decreto del bandoè stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (link in fondo al testo). Il testo finale conferma le novità contenute nella versione inviata a Bruxelles, che rendono molto più attraente la misura:...Agrivoltaico e fotovoltaico in Italia Decreto2023: contributi a fondo perduto per il Fotovoltaico sui tetti 26 Giugno 2023 Fra i settori per lo sviluppo di energie sostenibili su ...Sul Portaledel Gse, da oggi è accessibile la funzionalità per comunicare la fine dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, e per ...

Parco Agrisolare: via libera ai fondi stanziati dal Pnrr Ambiente Sicurezza Web

Come annunciato la settimana scorsa, ricevuto il via libera della Commissione europea, il nuovo decreto del bando Agrisolare è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (link in fondo al testo). Il testo ...Grazie allo stanziamento di 1 miliardo di euro con i fondi del PNRR, verrà realizzata un’opera green di ampio respiro: il bando Parco Agrisolare. Grazie ai fondi del PNRR si realizzerà un’opera green ...