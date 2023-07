Paola Veglio | “Ho dovuto scegliere tra la carriera e la possibilità di avere una famiglia”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 3 luglio 2023): una donna alla guida di un’azienda metalmeccanica di successo: “Hotra lae ladiuna, ma nessuno dovrebbe essere costretto a una decisione simile. Quote rosa? Non sono la soluzione e poi le donne non ne hanno bisogno. Ad essere premiato deve essere soltanto il talento”, forza e determinazione Una forza d’animo e una determinazione rare da trovare, non in una donna, ma in un essere umano in genere. Ed è stato proprio il carattere tenace di, classe 1979, amministratore delegato di Brovind Vibratori S.p.a., a permetterle dopo una lunga gavetta ostacolata da un cognome pesante, di raggiungere ...