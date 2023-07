Paola Barale potrebbe essere la nuova opinionista al GF Vip

(Di lunedì 3 luglio 2023)una delle opinioniste della prossima stagione del Grande Fratello Vip. Secondo le anticipazioni di Alberto Dandolo su Dagospia la conduttrice sarebbe a un passo dalla firma del contratto ecosì affiancare Katia Ricciarelli anche lei possibile new entry al posto di Orietta Berti. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Dagospia, nonostante

L'altro nome cui si fa riferimento, in queste ore, è quello di, che andrebbe ad affiancare Ricciarelli ed a sostituire Bruganelli . Ai fan, ora, non resta che attendere le conferme ...Nel frattempo, ci sono voci che indicano che Katia Ricciarelli epotrebbero diventare le nuove opinioniste del programma, sostituendo Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Come già ...potrebbe essere una delle opinioniste della prossima stagione del Grande Fratello Vip . Secondo le anticipazioni di Alberto Dandolo su Dagospia la conduttrice sarebbe a un passo dalla ...

GF Vip 8, Paola Barale sarà la seconda opinionista Novella 2000

Sono iniziati i lavori per il Grande Fratello Vip 8: Alfonso Signorini ha rivelato alcune novità sulla prossima edizione mentre Katia Ricciarelli e Paola Barale potrebbero essere le nuove opinioniste.Gli autori e il conduttore del reality avrebbero individuato la showgirl che dovrebbe rimpiazzare l'ex moglie di Bonolis ...