Paola Barale al GfVip | spunta il posto da opinionista Quando disse | ' I reality non hanno bei contenuti'

potrebbe essere una delle opinioniste della prossima stagione del Grande Fratello Vip . Secondo le anticipazioni di Alberto Dandolo su Dagospia la conduttrice sarebbe a un passo dalla ...Gf Vip, Katia Ricciarelli epotrebbero sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli Di chi si tratta Di Katia Ricciarelli . L'ex moglie di Pippo Baudo, che ha partecipato al programma ...In base alle indiscrezioni raccolte da quest'ultimo pare che in pole position per approdare al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista ci sia: E se così fosse per quest'ultima ...

Paola Barale torna in tv, come opinionista del GF VIP 8 Napolike.it

Paola Barale potrebbe essere una delle opinioniste della prossima stagione del Grande Fratello Vip. Secondo le anticipazioni di Alberto Dandolo su Dagospia la conduttrice sarebbe a un ...Novità in vista per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Tutti i dettagli naturalmente non sono ancora noti, ma pare che ci saranno delle modifiche sostanziali nella scelta del cast. Riflettori ...