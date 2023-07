Pantheon | ingresso a pagamento da oggi | biglietti a 5 euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Dal'accesso al-Basilica di Santa Maria ad Martyres di Roma sarà consentito tramite l'acquisto di un biglietto dal costo di 5(ridotto a 3 per i giovani tra i 18 e i 25 anni). Per tutte le agevolazioni previste si può fare riferimento al sito https://www.beniculturali.it/agevolazioni . Il titolo dipuò essere comprato online sulla piattaforma Museitaliani (www.museiitaliani.it), a partire dalle ore 7:00 del 3 luglio 2023, oppure direttamente alla cassa, davanti al monumento, in contanti o moneta elettronica. Il– Basilica di Santa Maria ad Martyres è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con ultimoalle ore 18.30. Le biglietterie chiudono alle ore 18.00. In occasione della prima domenica del mese ...