Pallanuoto | World Cup 2023 | clamoroso tra Ungheria e USA | gli ultimi minuti si rigiocano e cambia il risultato

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una partita che ha veramente dell’assurdo, un qualcosa di mai visto. Il match valido per la finale terzo e quarto posto dellaCup dimaschile a Los Angeles di ieri trae Stati Uniti ha avuto due risultati finali di versi. In un primo momento la sfida era terminata ai rigori con il successo dei magiari per 18-16 al termine di una sfida ricca di equilibrio, successivamente èta totalmente la situazione. A circa 4? dal termine, infatti, un errore degli arbitri ha visto favorire gli ungheresi: in occasione di un’espulsione era stato concesso un rigore ai padroni di casa, parato da Vogel. Successivamente sarebbe dovuto proseguire l’uomo in più, invece è stato concesso il sette contro sette. Protesta statunitense,4? rigiocati dopo la finalissima tra Italia e Spagna, ...

In questa edizione: - La Juve tra addii, nuovi volti, conferme e cessioni - Verstappen domina anche a casa Red Bull, Leclerc secondo -Cup, Italia battuta in finale - Nations League Volley, azzurre alle Finals - Addio a Vincenzo D'Amico, leggenda della Lazio dello scudetto - 100 medaglie ai Giochi Europei, Italia da ...Il Settebello cede 10 - 4 ai campioni del mondo della Spagna, nel remake della finale di Budapest 2022, nell'ultimo atto della SuperFinal dellaLeague di Los Angeles. Sempre avanti nel ...LaCup è della Spagna. Le 'furie rosse' hanno battuto il Settebello nella finale andata in scena nella notte californiana. A Los Angeles, sotto gli occhi dell'ex capitano azzurro Giorgio Chiellini ...

A Los Angeles, in semifinale, un break di 5-0 tra 3° e 4° tempo fa volare gli azzurri che ritrovano la rivale di Budapest 2022. Cinque gol per Di Somma… Leggi ...Zero rimpianti, una condizione fisica non ancora ottimale di alcuni 'orchestrali' ma la consapevolezza di essere sempre una grande squadra che dalle sconfitte, anche pesanti, sa sempre rialzarsi più f ...