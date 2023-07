Pallanuoto | il Settebello chiude al secondo posto la World Cup La Spagna vince 10-4 in finale

(Di lunedì 3 luglio 2023) A Los Angeles (USA) la Super Final dellaCup dimaschile sicon la vittoria della, che batte nell’ultimo atto della manifestazione l’Italia per 10-4 e si porta a casa il titolo: ilsi consola con la qualificazione ai Mondiali 2024 di Doha, centrata con l’ingresso in. Il terzova ai padroni di casa degli USA, che nell’ultimo quarto ribaltano la partita con l’Ungheria,ndo per 14-13. Nelle finali per le posizioni di rincalzo la Grecia batte la Romania per 11-8 ed è quinta, infine la Serbia liquida la Germania per 15-8 ed è settima. Il match tra Italia eviene indirizzato già nel primo quarto, con il parziale di 5-0 con cui gli iberici rispondono al gol iniziale di Bruni, ...

L'Italia di Alessandro Campagna batte 15 - 12 gli Stati Uniti padroni di casa e ora si prepara ad affrontare la Spagna nella sfida per il titolo. Azzurri qualificati per i Mondiali ...Il ct delAlessandro Campagna commenta così il successo per 15 - 12 sugli Stati Uniti che qualifica gli azzurri alla finale di World Cup, dove sfideranno i campioni del mondo in carica ...Abbiamo recuperato immediatamente e da quel momento si è visto unperfetto'. Soddisfatto anche il C. T. Sandro Campagna : 'Abbiamo disputato una grandissima partita giocata da entrambe le ...

Pallanuoto, l'Italia batte gli USA ed è in finale di World Cup! Pass ai Mondiali 2024 per il Settebello OA Sport

Zero rimpianti, una condizione fisica non ancora ottimale di alcuni "orchestrali" ma la consapevolezza di essere sempre una grande squadra che dalle sconfitte sa sempre rialzarsi più forte di prima. I ...Il settebello di Alessandro Campagna batte gli Usa e si qualifica per la finale della world cup 2024 di pallanuoto contro la Spagna ...