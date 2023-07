Pallamano | il 5 luglio a Vienna il sorteggio delle qualificazioni ai Campionati Mondiali

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sarà, nella sede della European Handball Federation, ad ospitare ildel primo turno di qualificazione aidiche si svolgeranno nel 2025 in Croazia, Danimarca e Norvegia. Al via anche l’Italia, inserita in seconda urna. Si giocherà su un nuovo format, costituito da tre turni a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, tutte ripartite lungo la stagione 2023/24. L’Italia, che nelle precedentiiridate si era fermata ai play-off contro la Slovenia, è stata inserita in seconda urna unitamente a Lettonia, Kosovo, Lussemburgo e Gran Bretagna. L’avversaria, invece, sarà individuata dalla sorte in una tra Israele, Slovacchia, Finlandia, Turchia ed Estonia. In attesa di conoscere le avversarie, le prime sfide sono in ...