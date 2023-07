Palio di Siena 2023 | chi è Tittia | il fantino da record vincitore con la Selva

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) –conduce laalla vittoria neldidel 2 luglio. Il38enne ha trionfato con il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di 10 anni, centrando la quinta vittoria consecutiva nel(la sesta in totale) e stabilendo unnella storia della corsa senese., all’anagrafe Giovanni Atzeni, ha debuttato nelgiovanissimo nel 2003 con il Nicchio. Il primo successo è arrivato nel 2007 con l’Oca. E’ imbattuto dal 2019 quando ha montato il cavallo Tale e Quale portando la Giraffa al trionfo. Ad agosto dello stesso anno vinse con la, nell’ultimoprima dello stop di 2 anni per covid. Nel 2022 il ...

