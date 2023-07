Palinsesti Rai | cosa aspettarsi per la nuova stagione?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 3 luglio 2023) Marcuzzi e Fagnani in prima serata, staffetta fra Cattelan e De Martino Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 34 Un telemercato così agitato non si vedeva da parecchio. Dopo annidifotocopia, in cui tutto cambiava per poi restare sempre uguale, questo in Rai è l’anno delle grandi manovre, aperte dal clamoroso addio di Fabio Fazio, cui sono seguiti quelli di Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, e dagli arrivi eccellenti di Nunzia De Girolamo a un talk di prima serata e di Pino Insegno all’Eredità al posto di Flavio Insinna. Movimenti di pedine che hanno aperto dibattiti, litigate e tensioni interne in Viale Mazzini, blindato in attesa della presentazione ufficiale deiil 7 luglio a Napoli. Ma i corridoi parlano e dicono che se il posto di Fazio la domenica sera è stato assegnato a “Report” di Sigfrido Ranucci, dicono anche che ...