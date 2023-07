Pagelle Atalanta 2022-2023 | le valutazioni sugli attaccanti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Leper quanto concerne glidell’durante la stagionetra campionato e Coppa Italia LOOKMAN (8) – Il cannoniere della squadra e al tempo stesso dotato di quella qualità che mancava l’anno precedente a questa squadra. Inventa prodezze e si dimostra costante nel ruolo di seconda punta. 13 goal in campionato, 2 in Coppa Italia, 8 assist e l’etichetta di trascinatore offensivo. L’infortunio al bicipite lo tiene lontano un mese, ma non condiziona il suo rendimento. Semplicemente il migliore. HOJLUND (7,5) – Un predestinato che a Bergamo non si vedeva da tanto tempo, e l’gli da le chiavi dell’attacco: passando da vice Duvan a titolare inamovibile. L’esempio di centravanti moderno, bravo nella lettura del gioco e soprattutto freddo in ...

Scalvini 5,5 - Anche stavolta sembra un lontano parente del giocatore di talento messosi in luce all'. (Dal 76' Cancellieri 5,5 - Gettato nella mischia per gli assalti finali, non riesce a ...Ledell'Italia. Carnesecchi 6 : un paio di grandi interventi soprattutto nella prima parte ... Scalvini 6 : gioca nel ruolo che è suo anche con la maglia dell', parte bene dimostrando ...CLICCA PER LE(in aggiornamento) APPROCCIO Lantignotti conferma in toto la formazione che ... Ciaralli dà continuità a gran parte della formazione che ha strapazzato l', inserendo ...

