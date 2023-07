Padrone gioca a calcio con il cane | ma l' animale infrange tutte le regole | Fallo da cartellino rosso!

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ildi questo bellissimo cagnolinocon lui, ma qualcosa va storto dato che l'le. Qualcuno tra i commenti al video virale su TikTok dice che ildel mammifero è darossore con i propri animali è uno dei piaceri della vita. Vedere come si accoccolano a te dopo una carezza, come ti accolgono quando rientri in casa o semplicemente come desiderano ricevere ogni sorta di attenzione è al tempo stesso piacevole e impegnativo. TikTok, nota piattaforma cinese di video, è strapiena di filmati che mostrano i quattro-zampe domestici, siano essi cani o gatti, nel fare le cose più impensabili. La clip che vi proponiamo oggi potrebbe sembrarvi assolutamente ...

Georgia - Israele è una partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 e sisabato alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici. La fase ad eliminazione diretta dell'...di ...L'entry list del torneo Atp 250 di Atlanta 2023 . Sidal 24 al 30 luglio sui campi in cemento della città statunitense. Inizia la campagna sul veloce oltreoceano, con Taylor Fritzdi casa alla ricerca di un'affermazione. Inaspettata l'...Si lamentano però con ildi casa per la piscina che non funziona. Quando arriva un giovane ... E se il cromatismo muta, cambia,tra sé e sé, la presenza sulla scena dei suoi personaggi si ...