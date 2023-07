Osimhen | «Napoli la scelta migliore per me | voglio vincere ancora»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Victor, attaccante del, in vista della prossima stagione di Serie A. I dettagli Victorha parlato al portale nigeriano Soccernet.ng. del. PAROLE – «Ho vinto uno dei titoli calcistici più prestigiosi al mondo. E ho vinto con una squadra che apprezza le piccole cose che fai per loro.lo scudetto per me è stato grandioso. Qualsiasi cosa arriverà dopo saràimportante per me, come la Champions, la Coppa Italia e tutto il resto. Io sto lavorando veramente duro per riuscirci, ora sono ‘dipendente’ da trofei perché lo scudetto è la mia prima coppa da professionista. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Non ho mai visto una città più pazza di calcio come. I napoletani mostrano tutto il loro amore ai ...