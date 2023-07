Osimhen dichiara amore al Napoli | l’attaccante verso il rinnovo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGli occhi delle squadre top del mondo su Victor, ma senza dimenticare le super cifre che Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione per privarsi del. Nella fase clou del calciomercato ilè pronto a tenersi stretto il capocannoniere e il bomber nigeriano è pronto a rimanere, ribadendo l’per la città ma anche, attrail suo agente, la volontà di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2025, con un aumento di ingaggio. “Non ho mai visto una città più innamorata del calcio di: la gente mi ama e mi rispetta, e per me non c’e’ posto migliore dove stare“, dice il capocannoniere alla testata soccernet.ng mentre trascorre le sue vacanze nel suo Paese. Unricambiato che deve però fare i ...