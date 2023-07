...su Scalvini e Itakura Nella categoria di chi ha già venduto c'è anche il Napoli campione in, ... Poi bisognerà capire cosa succederà con, la cui permanenza sembra sempre più difficile: la ...ROMA - "Dio, posso anche non capure il tuo piano in questo momento ma ho fede in te" . Queste le parole con cui Tammy Abraham accompagna su Instagram alcune foto in cui lo si vede lavorare duramente ......presto tornare allama, questa la novità delle ultime ore, dovranno fare attenzione all'eterna rivale, la Juve . Per quello che è stato identificato dagli azzurri come il sostituto di,...

Osimhen carica il Napoli: “Dipendente dai trofei. Mai vista città così pazza per il calcio” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il sostituto di Kim, il tormentone Osimhen, il rinnovo di Di Lorenzo, il «flirt» con Maxime Lopez oltre ai saluti di Giuntoli. Gli ingredienti ci sono tutti per infiammare la calda ...