Osimhen | basteranno 6 milioni l’anno a trattenerlo a Napoli? Gazzetta

(Di lunedì 3 luglio 2023)e gli altri, lascrive della giostra degli attaccanti sul mercato. Secondo la Gazza la trattativaandrà per le lunghe. A breve Aurelio De Laurentiis vedrà l’agente dell’attaccante nigeriano per il quale chiede 180. Sul tavolo c’è la proposta di rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2025 con uno stipendio da 4,5di euro. L’offerta delè al rialzo a 6, ma basterà? Le incognite prevalgono, visto che all’orizzonte ci sono gli interessamenti dei più importanti club di Premier e Bundesliga: in particolare Liverpool e Bayern Monaco hanno fatto le loro mosse. Sinora senza effetto. Ma è chiaro che con cifre così alte tutto diventa lungo e complesso. La sensazione è che il verdetto potrebbe arrivare anche più avanti, ...

Sul nigeriamo c'è una riffa e De Laurentiis ha aumentato la posta, ma lo vuole anche tenere, anche se i 6 milioni all'anno probabilmente non. Mantenendo, alle attuali condizioni di ...Queste le parole di Ciro Venerato in collegamento con La Domenica Sportiva : 'Venerdì ... Nonforse 6 di milioni per blindarlo fino al 2027, una possibile clausola di uscita tra un ...Nonai Percassi, col bilancio in attivo, i 30 milioni pensati dai partenopei per Koopmeiners o i 40 messi sul tavolo per l'attaccante danese in caso di addio di. Quest'anno il ...

Gazzetta - ADL vuole chiarezza da Osimhen: il bomber ha chiesto clausola per rinnovare Tutto Napoli

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La Domenica Sportiva", in onda su Rai 2. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Osimhen Venerdì c'è stato un primo ve ...Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.