Oroscopo della settimana | Leone malizioso

(Di lunedì 3 luglio 2023) L'dal 3 al 9 luglio 2023: momenti di intensa malizia per i nati nel segno del, mentre l'Acquario ha ancora piccole questioni da risolvere

Paolo Fox 3 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'...dell'uomo comune e in questa veste fanno presa sugli individui più eccentrici e ribelli...PISTE ITALIANE In attesadefinizione del puzzle europeo di calciomercato, la Juve si è presa ...- - > DALLA STESSA SEZIONE di Eleonora Trotta di Eleonora Trotta di Eleonora TrottaDI ...... dal quinto all'ottavo, le cui previsioni dell'dell'estate le riprendiamo sempre dal numero di DiPiùTV dal quale abbiamo tratto anche l'prossima settimana . LEONE: in vista ...

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023 BlogSicilia.it

Domenica è importante che tu ti prenda cura della salute del tuo corpo e faccia attenzione al livello di stress accumulato. Scopri i segreti del tuo futuro!L'influenza del Sole nel settore dell'amore, della sessualità, dei bambini e dell'espressione creativa porterà benefici soprattutto se entrerai in contatto con il tuo mondo emotivo, se farai i conti ...