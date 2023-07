Oroscopo della settimana dal 3 al 9 luglio 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) L‘ ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base ai transiti dei pianeti, sono pronte ad approfondire la quotidianità dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Non tutti reagiranno allo stesso modo di fronte agli imprevisti. Ci sarà chi si tirerà indietro e chi, al contrario, affronterà tutto con energia. Ariete, Scorpione e Sagittario avranno una relazione salda con il partner, mentre Cancro, Bilancia e Pesci faranno fatica a superare la loro timidezza. Leone, Vergine e Capricorno avranno obiettivi professionali ambiziosi e, infine, Toro, Gemelli e Acquario spiccheranno per i loro talenti. Per avere una visione più completa dell’, si consiglia anche di consultare il profilo del proprio ascendente....

