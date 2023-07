Oroscopo 3 luglio 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Luna si congiunge con il serio Saturno alle 12:43, incoraggiandoci a praticare la pazienza, la prudenza e i limiti personali. La Luna si armonizza con Giove generoso alle 5:02 del mattino, mostrandoci come il nostro lavoro sia stato ripagato. La luna è perfettamente piena alle 7:38 nel segno del Capricorno. Il plenilunio in Capricorno

LUNA PIENA IN CAPRICORNO, 03/07/23: LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO Il giorno 3 luglio alle ore 12.39 si manifesta Luna Piena a 11° del Segno del Capricorno, cui seguirà Luna Nuova nel Segno del Cancro ...