Oriele | l’ennesimo litigio divide la coppia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Non solo tra i Donnalisi c’è crisi. Sembrerebbe, infatti, che anche tra glinon tiri una buona aria in questi ultimi giorni. Dopo la notizia dell’unfollow da parte di Micol per Daniele; il veneto ad un giorno dal suo compleanno sembrerebbe aver messo la parola fine alla sua storia con Oriana. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, questa mattina sul suo profilo Twitter ha informato i fan degliche tra lui e Oriana ”è finita senza margine di ritorno”. Se è vero che queste parole di chiusura sono molto forti, è anche vero che laè solita litigare anche duramente per poi far pace qualche giorno dopo. I fan più longevi degliinfatti, ricorderanno una delle loro ultime discussioni in cui, la venezuelana, aveva sfogato la sua tristezza con i follower dopo una discussione accesa con il ...