Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati! Sarà per sempre?

(Di lunedì 3 luglio 2023) Fotogallery -in vacanza conin montagna si spara le pose... NONOSTANTE LA SEPARAZIONE Fotogallery - Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano insieme al party di 'Ciao Darwin' LE ...

... da Fedez a Tananai, le foto più belle dello show Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', Daniele Dal Moro einsieme nella stessa palestra E pensare chee Daniele Dal Moro, ...Pare non esserci pace per gli "Oriele"; questa volta, però, stando a quanto affermato da Daniele Dal Moro non ci sarebbe la possibilità di recuperare contanto che avrebbe deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro storia nata sotto i riflettori dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . L'annuncio della rottura Ad ...È finita tra Daniele Dal Moro e. La conferma è arrivata dall'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che, senza mezzi termini, ha ufficializzato sui social la fine della sua relazione con l'...

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ufficializza la rottura con Oriana Marzoli: "È finita senza margine di ritorno" ComingSoon.it

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato di nuovo. No, non siamo su Scherzi a parte, è tutto vero! Lo scorso maggio, i due ex concorrenti della settima… Leggi ...Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo un lungo tira e molla, si sono lasciati definitivamente. Ad annunciarlo è l'ex tronista con una foto sui social.