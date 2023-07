Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano! Ecco cosa è successo in Sardegna | un video mostra l’accaduto?

(Di lunedì 3 luglio 2023)Dal, ex concorrenti del GF VIP 7, hanno avuto un acceso litigio inche li ha portati a togliersi reciprocamente il follow su Instagram Undiventato virale sui social medial’acceso confronto traDaldurante una cena in. Le immagini hanno attirato l’attenzione dei fan e sollevato preoccupazioni sulla stabilità della coppia. Le cause dello scontro Secondo le prime informazioni, la gelosia sembra essere stata il principale motivo dello scontro tra. Si dice che il concorrente del GF VIP 7 sia molto protettivo nei confronti della sua compagna ...

e Daniele Dal Moro stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna e, insieme a loro, ci sono anche alcune amiche del GfVip . I due fidanzati, infatti, sono accompagnati da ...Gf Vip, la vacanza dopo il reality:, Giaele De Donà, Nicole Murgia e Micol Incorvaia inseparabili. Con loro un 'intruso' Michelle Hunziker balla prima dell'evento ma viene rimproverata,...Vacanza estiva. Nonostante sia finito da tempo il reality , le ex gieffine non si sono mai allontanate., Micol Incorvaia , Nicole Murgia e Giaele De Donà sono partite per una vacanza in Sardegna. E con loro anche 'un intruso', Daniele Dal Moro , il fidanzato di. Potevano mancare ...

Gli Oriele più uniti che mai: estate di fuoco per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si concedono una vacanza in Sardegna Sono state senza dubbio settimane intense queste per gli Oriele. Come ...Dando un'occhiata ai profili social di Oriana e Daniele, si può verificare che non si seguono ... che attualmente si trova in vacanza in Sardegna con Marzoli, Giaele e De Donà e Nicole Murgia. Anche ...