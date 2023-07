Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | il video della lite furibonda e le valige Poi lui rompe il silenzio | “E’ finita senza margine di ritorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023)Dalcontinuano ad essere i protagonisticronaca rosa. Dopo i tira e molla continui, sembrava che la loro love story avesse ripreso vigore. Tuttavia, nelle scorse ore è arrivata la notiziarottura definitiva. E a conferma c’è non solo un– diventato, ovviamente, virale su Twitter – che li immortala intenti in un’accesain un ristorante in Sardegna durante una rimpatriata con gli altri concorrenti del GF, ma anche le parole dello stesso Dal. “nuove per il mio compleanno! – scrive in un tweet l’ex vippone – Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su ...