Ora Meloni punta sul lavoro | disoccupati ai minimi dal 2009

(Di lunedì 3 luglio 2023) A maggio 2023 si registra un continuo incremento dell’occupazione, come indicato dai dati Istat, tuttavia si osserva un rallentamento nel suo ritmo. L’aumento è dello 0,1%, equivalente a 21 mila nuovi occupati rispetto ad aprile. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si contano 383 mila occupati in più (+1,7%). Questo aumento è attribuibile principalmente all’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato e degli autonomi, che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a tempo determinato. A maggio, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 7,6%, registrando un calo di 0,1 punti percentuali. Secondo i dati Istat, questo è il livello più basso dall’aprile 2020, quando, a causa delle restrizioni del lockdown anti-Covid, era pari al 7,5%. Per trovare un valore inferiore rispetto a quello attuale, bisogna risalire a maggio del, esattamente 14 ...