Ora anche il governo è favorevole alla settimana corta

(Di lunedì 3 luglio 2023) La, ovvero una riduzione dell’orario e delle giornate di lavoro a parità di stipendio, è possibile. E ora, a scriverlo nero su bianco, èil. Lo fa presentando all’Ue il piano per ridurre le emissioni, puntando soprattutto su nuove modalità di lavoro: più smart working e incentivazione della. Il Pniec, il Piano nazionale per l’energia e il clima, inviato all’Ue segue il regolamento europeo ed è stato firmato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Si prevede una riduzione delle emissioni del 43,7% rispetto ai livelli del 2005 per trasporti, residenziale, terziario, e parte di industria, rifiuti e agricoltura. Da subito, si legge nel piano, è necessario avviare “una significativa riduzione delle emissioni pari a oltre il 30% ...