(Di lunedì 3 luglio 2023) L’importo complessivo dei lavori di demolizione, finanziati nel 2017 con risorse CIPE, ammonta ad 1 milione 214 mila euro. Il cronoprogramma indica per il prossimo mese di agosto la conclusione dell’intervento di demolizione. Risorse pari ad oltre 6 milioni di euro, sempre derivanti dalla delibera CIPE del 2017, aggiornata nel 2019, sono a disposizione, invece, per la costruzione di due nuovi edifici che ospiteranno complessivamente 56 alloggi di edilizia residenziale pubblica. “È finalmente realtà l’di quel santuario inviolabile della criminalità dedita allo spaccio di stupefacenti e dell’occupazione abusiva che era diventato il Ferro di cavallo – ha dichiarato Marsilio -. Una parte importante dell’edificio è già andato giù ed i lavori proseguiranno speditamente nelle prossime settimane. Si sta radendo al suolo una vergogna che aveva fatto di questo ...

Avviata la demolizione del 'Ferro di Cavallo' a Pescara - Abruzzo Agenzia ANSA

Sono partite questa mattina le operazioni materiali di abbattimento del complesso popolare denominato 'Ferro di Cavallo' nel quartiere Rancitelli a Pescara, palazzo che circonda la piazza più importan ...